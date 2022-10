Intervenuto ai microfoni dell'agenzia di stampa francese AFP, l'ex portiere della Juve Gigi Buffon ha commentato il momento che stanno vivendo i bianconeri, soffermandosi anche sulla sifda di mercoledi sera contro il Psg.- 'E' una stagione molto difficile e i numerosi infortuni non stanno aiutando la squadra. Secondo la mia esperienza, credo che non si possa capire quale possa essere il problema e quale la soluzione senza vivere nello spogliatoio. Bisogna conoscere bene le dinamiche di gruppo e la comunicazione tra l'allenatore e i giocatori'.- 'Ho passato la mia vita con la Juve, quindi è inevitabile che ci sia un forte legame costruito su tutto quello che abbiamo vissuto insieme negli ultimi vent'anni. Ma ho anche ricordi speciali di Parigi, dei miei compagni di squadra, dei tifosi. È stata una delle esperienze più belle della mia vita come calciatore e come uomo. Peccato che questa partita non abbia molta importanza'.