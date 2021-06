Gigi Buffon ha scelto, la squadra dove finirà la sua carriera sarà il Parma. E già in settimana potrebbe arrivare la firma sul contratto. Una decisione romantica che potrebbe chiudere un cerchio di una vita calcistica piena di vittorie e trofei. Dopo l'addio alla Juventus il portiere aveva fatto capire che non aveva nessuna intenzione di smettere, anzi: secondo Sky Sport potrebbe giocare addirittura per altre due stagioni.