Gigi Buffon ha scelto il Porto: niente Atalanta, quindi, per l'ex numero uno della Juventus. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'accordo tra il giocatore ed il club portoghese è ormai in dirittura d'arrivo. Il portierone, dopo aver lasciato la Juventus ormai un anno fa, aveva scelto di proseguire la sua avventura in Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain: lo stesso club parigino gli aveva proposto di continuare all'ombra della Torre Eiffel, sebbene con un ruolo da comprimario. Da qui la scelta di Gigi: si sente ancora in forma e ancora valido. E il Porto può stupire in Europa.