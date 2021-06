Dopo le molte parole e l'ufficializzazione della sua prossima avventura al Parma, la leggenda bianconero racconta la scelta in uno scritto di suo pugno alla Gazzetta:"Ricordo la strada che mi ha portato a Parma. [...] (QUI LA LETTERA) Parma è il mio passato e il mio futuro. Il Paris Saint Germain è stata un’avventura straordinaria e indimenticabile.Tutta la gratitudine che sento di avere l’ho messa in queste mani, in questi guanti, per questa maglia bianco e nera: forse non sarà mai abbastanza perché abbastanza è una parola che trova poco spazio nel mio vocabolario.Non ho mai smesso di difendere quella metafora dell’esistenza che si chiama porta. La mia porta. E adesso è arrivato il momento di andare, ancora una volta. Parma mi attende. Perché certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi. E qualche volta, solo per chi ci crede, ritornano".E su Facebook arriva anche un messaggio, più lungo e duro della curva: ​"SOLO PER LA MAGLIATre settimane dopo dall’Australia firmi per i gobbi.Dopo tutto questo abbiamo solo da dirti che per noi sei e sarai sempre un piccolo uomo.Onora la maglia e forza Parma!!!!Dal 1977 Boys Parma".