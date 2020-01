"Qualcuno" ha un messaggio di ringraziamento per tutti voi

Ancora auguri, Leggenda! @GianluigiBuffon pic.twitter.com/ld3oNAo9e1 — JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2020

Giornata speciale per, che oggi ha ricevuto tantissimi messaggi d'auguri per i suoi 42 anni. E non sentirli, aggiungiamo noi: perché è ancora lì in campo a soffrire e gioire di nuovo con la maglia della Juve dopo un anno ai piedi della Tour Eiffel. In serata il portiere bianconero ha voluto ringraziare tutti per i messaggi d'affetto: "La vostra vicinanza mi rende felice e orgoglioso di far parte di questa famiglia".