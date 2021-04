Atalanta-Juve, campo ma anche mercato. Asse caldo, caldissimo. Da sempre. I rapporti tra i due club sono ottimi e l'affare Romero chiuso l'estate scorsa lo testimonia. Alla fine della stagione i dirigenti delle due società potrebbero mettere in piedi nuove operazioni e già stanno iniziando a circolare i primi nomi. Domenica sarà uno scontro diretto per la Champions con vista sul mercato, vediamo allora chi sono i giocatori dell'Atalanta nel mirino dei bianconeri e... viceversa.



Scorri la gallery per vedere gli obiettivi di mercato delle due squadre