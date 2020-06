Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Gigi Buffon sono giorni pienissimi: "La settimana di Buffon sarà, quindi, particolarmente intensa, ma in generale è intensa la sua attività bianconera, a prescindere dal numero di minuti negli almanacchi - si legge sul quotidiano -. Gigi ha un piede in campo, come affidabilissimo secondo portiere, e un altro nelle stanze del potere, nelle quali forse un giorno entrerà. E’ il filo teso che parte dallo spogliatoio e arriva fin dentro agli uffici della Continassa: Buffon ha il compito di dare armonia al gruppo e sminare i casi più pericolosi. Non ha bisogno di una fascia per medicare i problemi, non a caso c’era anche lui nell’unità di soccorso al lavoro dopo la finale persa con il Napoli. Almeno a un primo sguardo, i senatori sembrano essere riusciti a raddrizzare la rotta, visto che la Signora ha ripreso il vento".