"Anche in piscina non si passa!". Parola, musica e... tuffo di Gianluigi Buffon. Nella piscina di casa sua, il portierone bianconero gioca e si diverte con la sua grande famiglia. Il figlio gli lancia una palla in acqua e Gigi non ci pensa due volte: gran colpo di reni e splash! Palla deviata "in corner" e scampato pericolo. Sempre il solito Buffon, eterno ragazzo, che mai come quest'estate ha deciso di condividere parte delle sue vacanze insieme ai tifosi. In attesa di tornare a lavorare alla Continassa, dove ad attenderlo c'è il suo amico - e adesso allenatore - Andrea Pirlo. Sarà fondamentale anche l'apporto del numero 77 per dare una mano concreta a Pirlo.