Futuro in Nazionale per Gigi Buffon, ma stavolta da dirigente. Per i betting analyst c'è di nuovo l'azzurro per l'ex portiere dell'Italia, fresco di divorzio dal Paris Saint Germain e ora nel mirino della Federcalcio. All'orizzonte, secondo le indiscrezioni, c'è il posto da team manager o di capo delegazione: comunque sia è proprio un ruolo in Figc l'ipotesi preferita dai quotisti Snai,che la offrono a 3,50. Subito dietro il ritorno "nostalgico" al Parma, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il sì ai gialloblù si gioca a 4,00, e tra le opzioni italiane c'è anche il Genoa, a 5,00. Alla stessa quota il passaggio alla Major League Soccer statunitense; a 12,00 spunta la Cina, alla pari con la sorpresa Roma, mentre per la Lazio si sale 15,00, la stessa offerta per un posto nella dirigenza della Juve.