Gigisi è raccontato al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli, parlando della finale di Champions League persa dai bianconeri a Manchester contro il Milan ai rigori."C'è stata una non parata che per me era una parata. Nella finale di Manchester con il Milan del 2003 andiamo ai rigori, noi ne sbagliato tre e loro due""Il loro quarto lo tira Nesta che apre il piattone, io intuisco l'angolo e mentre la palla arriva ero convinto di pararlo. Ma poco prima di prenderla, la palla ha preso velocità e ha cambiato traiettoria ed è entrata in porta".- "Sono rimasto talmente male che da lì in poi ho visto tutto nero. E' uno di quei momenti in cui ci sono rimasto proprio male".