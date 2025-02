Buffon, il figlio verso la convocazione in Serie B: ha convinto Filippo Inzaghi

AFP via Getty Images

In che ruolo gioca Louis Thomas Buffon

Non si tratta di Gigi, ma del figlio, primogenito 17enne dell'ex portiere della, che potrebbe finire nella lista dei convocati delper il match esterno di domani contro il Cesena, di notevole importanza per la squadra toscana che sta lottando per la promozione in diretta nel massimo campionato (al momento è seconda a -5 dal Sassuolo capolista e a +4 sullo Spezia terzo).Buffon junior ricopre il ruolo opposto rispetto al padre: come spiega La Gazzetta dello Sport è un esterno che sa ben disimpegnarsi anche come centravanti, con all'attivo quattro reti nella Primavera-2, dove ad appena 16 anni la scorsa stagione andò a segno due minuti dopo il suo debutto dalla panchina. Inzaghi ne ha apprezzato la gamba e la capacità di far salire la squadra e, vista l’assenza del più esperto Alexander Lind per squalifica, potrebbe decidere di portarlo con sé a Cesena, per poi eventualmente concedergli la chance dell'esordio tra i "grandi", in cadetteria.