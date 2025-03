Il figlio di Buffon segna il suo primo goal con la Repubblica Ceca

I figli d'arte nel calcio sono diversi, e molti di loro stanno avendo l'occasione di mettersi in mostra. A volte, inoltre, hanno l'opportunità di farlo proprio con la maglia dei genitori. È il caso dello stesso, che veste la maglia della Juventus a distanza di anni da quando lo faceva suo padre Lilian.In bianconero giocano anche altri due figli d'arte,. Proprio nella giornata di oggi, inoltre, un figlio d'arte legato alla Juventus, ma non attualmente: Thomas Louis Buffon, figlio di Gigi, ha trovato la sua prima rete con la Nazionale della Repubblica Ceca under 18.

Il figlio di Buffon in goal con la Repubblica Ceca

Nel mese di marzo il figlio di Buffon ha esordito in Serie B con la maglia del, entrando nei minuti finali del match contro lo Spezia. Il classe 2007 ha trovato anche la via del goal in occasione del match traLouis Buffon, infatti, gioca con la Nazionale ceca: "Abbiamo deciso che giocare per questa squadra sarebbe stato meglio per il mio percorso di crescita" ha dichiarato il figlio d'arte.