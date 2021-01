Il compleanno di Gigi Buffon non può lasciare indifferenti i giocatori della Juventus. Lui oggi è il secondo portiere bianconero, per sopraggiunti limiti d'età e per la sicura affidabilità di Wojciech Szczesny, ma è il primo di sempre per quanto riguarda gli estremi difensori italiani. Di anni ne compie 43 e ha voluto festeggiare su Instagram con una foto che lo ritrae di spalle a difesa della propria porta. Con un lungo messaggio nel quale si definisce "Una persona felice" e ringrazia per questo tutta la Juve, tifosi compresi.

Tra i compagni gli hanno fatto gli auguri via social Pinsoglio (con una bellissima foto di loro due un po' di anni fa...) Danilo, Cuadrado, Bonucci, Arthur, Morata e Dybala.