Lockdown, tutti chiusi in casa. Da giorni, settimane, mesi. Il coronavirus ci sta costringendo a non poter uscire se non per esigenze particolari. Una vita dentro quattro mura, tra allenamenti relax e un po' di tempo in più da passare in famiglia. Anche in casa D'Amico-Buffon le mascherine sono d'obbligo. Nell'ultimo post sul suo profilo Instagram, Gigi ha pubblicato una foto insieme a Ilaria con due mascherine colorate e arrivate direttamente da una stamperia. Il portiere della Juve ha scritto: "La fantasia e la creatività degli italiani non sono in lockdown!".