Michelangelo Rampulla a TMW Radio spiega perché Buffon non ha commesso errori sul primo gol di Lautaro in Inter-Juve: "Buffon sull'1-0? Non è una papera. Ha visto il difensore in anticipo ma è stato bravo Lautaro ad anticipare De Ligt. Ha intuito il colpo ma la palla poi è passata. Alla fine, quando giochi le partite così, a tuo favore ci sono i giocatori che ti saltano l'uomo. La Juve ha quegli uomini ed era ben messa in campo. L'Inter trova difficoltà a scardinare le difese quando manca Lukaku. Quale risultato dà più certezze? L'Inter è una grande squadra, la Juve ha aspettato dopo essere andata in vantaggio e l'Inter ha trovato difficoltà nel gestire la partita. Partite del genere ti danno una carica in più. Sono episodi che fanno crescere l'autostima".