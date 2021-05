Le parole di Gigi Buffon a Canale 5 appena prima di entrare in campo nella Partita del Cuore: "L'orgoglio e lo spirito di rivalsa delle donne sono enormi, e stasera lo stanno ribadendo. Dida (l'ex portiere brasiliano difende i pali della Nazionale Cantanti, ndr) è fisicamente messo meglio di me, potrebbe giocare altri due anni! Io ora stacco 15 giorni, ci penso bene e decido cosa fare nella maniera più opportuna. Se decido di continuare, devo avere motivazioni ed entusiasmo, altrimenti ha senso smettere. Non ho fretta, sono sereno. Bisogna sapere anche fare passi indietro anziché troppo azzardati in avanti. Merito della mia splendida carriera è anche dell'ambiente Juve, che mi ha trasformato da ragazzo a uomo.".