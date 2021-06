"La maglia azzurra significava avere l'opportunità di rappresentare non solo la mia nazione e i tifosi italiani, ma anche i portieri cresciuti col sogno di poter diventare il portiere della Nazionale"Questo il messaggio lanciato da Gigi Buffon nel promo di, trasmissione Rai dedicata all'Italia del c.t. Mancini alla vigilia degli Europei al via l'11 giugno. Si tratta di una miniserie che andrà in onda in quattro puntate, in quattro serate consecutive,e che ripercorre il cammino azzurro verso questi Europei.