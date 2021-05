Gianluigiè stato protagonista di una lunga intervista a Juventus Tv (che potete leggere QUI ). Tra i passaggi più interessanti, c'è quello del rapporto tra i tifosi bianconeri e la squadra guidata dain questa stagione: "Una cosa che mi ha disturbato è stata che l’entusiasmo della squadra quest'anno è venuto un po' meno con le prime difficoltà. I veri tifosi non devono affossare la squadra alla prima difficoltà. Se tifo Juve i miei giocatori sono i più forti fino a maggio, non fino a febbraio. Mi hanno disturbato anche i commenti sul mio impiego contro il Barcellona: 'Gioca Buffon perché è amico di Pirlo'. Regali non ne voglio, sentire che qualcuno dubitava mi ha spinto a lasciare la Juve".