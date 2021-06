Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d’infanzia, @sscampobasso e #Taranto sono tra queste. Complimenti a loro per il ritorno tra i professionisti. #SerieC — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 13, 2021

Testa al suo futuro ma non solo. In un'estate caldissima per, che ha annunciato l'addio alla Juventus e dopo aver ricevuto varie offerte sembra orientato a tornare a Parma, il portiere ha anche un pensiero per due club appena promossi in Serie C: "Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d’infanzia - ha scritto su un tweet - Campobasso e Taranto sono tra queste. Complimenti a loro per il ritorno tra i professionisti".