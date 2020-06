Un'altra storia per la storia. Un altro racconto di leggende. La finale di Roma può permettere a Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon di entrare ancor più di diritto nell'olimpo dei calciatori: non che ne abbiano bisogno, per carità. Però i record sono lì per essere battuti e per sentirsi immortali. Il portiere ha già il primato di scudetti vinti, adesso può raggiungere Mancini sul podio più alto tra quelli che hanno alzato la Coppa Italia: finora sono 5, possono diventare 6. Per Ronaldo, la lista dei record è quasi infinita: 30 trofei in carriera, sinora. Nella sua storia con i club, gli manca solo la Coppa Italia. Con la Nazionale, il Mondiale.