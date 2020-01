Con il ritiro di Daniele De Rossi, Gigi Buffon è rimasto l'unico Campione del Mondo del 2006 ancora in attività. Il portiere 41enne, protagonista in Germania durante il Mondiale di 14 anni fa, è tornato in bianconero in estate dopo una stagione al Psg. Tornato come vice di Szczesny, quest'anno ha totalizzato 7 presenze in campionato e una in Champions League.