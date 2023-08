Un piccolo retroscena su Gianluigi, nel giorno del suo addio al calcio. Dopo essersi impegnato a riportare la Juventus in Serie A nel 2006, sembrava ormai tutto pronto per il trasferimento del portiere al Milan. L'accordo sembrava esser stato raggiunto e i tifosi rossoneri erano già pronti a dare il benvenuto al leggendario portiere.Tuttavia, una mossa inaspettata ha fatto saltare tutto: Dida, portiere del Milan, ha improvvisamente deciso di rinnovare il suo contratto con il club rossonero. Questa decisione improvvisa ha fatto sì che il trasferimento di Buffon al Milan andasse in fumo.Dida è stato l'ago della bilancia in questa situazione, cambiando le carte in tavola all'ultimo minuto.