Molti di voi ricorderanno l'episodio di rispetto e fair play legato alla finale degli Europei del 2012, quando la Spagna sconfisse per 4-0 in finale l'Italia di Prandelli: Iker Casillas che chiede all'arbitro di non concedere minuti di recupero per "rispetto verso gli Azzurri". Un gesto che rende onore a un personaggio apprezzatissimo nel mondo del calcio come l'ex portiere del Real Madrid. In un documentario realizzato dagli spagnoli di Movistar Plus, Gigi Buffon si è pronunciato così: "Le immagini non le ho viste, ma sapevo di questo aneddoto. Non fa altro che aumentare la grandezza dell’Iker portiere e del Casillas uomo".