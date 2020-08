In attesa di ricominciare la nuova stagione, la 19a con la maglia della Juventus per Gigi Buffon, con nel mezzo l'avventura al Psg, il portiere della Juventus si gode un po' di relax insieme a Ilaria D'Amico e i bambini. Quest'anno il portiere ha deciso di non uscire dall'Italia, svelando con un post su Instagram la location: "Mauritius? No, Lunigiana". Una regione che si trova a metà tra la Liguria e la Toscana: da una parte il Genoa, per il quale Buffon faceva il tifo da piccolo, dall'altra la sua Carrara, città dov'è nato.