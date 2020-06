Gigi Buffon e la Juve, ancora insieme. Il portiere è pronto a ripartire, incurante del tempo che avanza. Gigi non smette, e rilancia: un nuovo anno di contratto, a 42 anni. Si prosegue dunque fino al 2021, il rinnovo del matrimonio con la Juve è solo una formalità. Buffon ha un grande obiettivo, un sogno mai nascosto, che non smette di martellarlo: vincere la Champions League, ambizione mai sopita, emozione ad occhi aperti che coronerebbe una carriera leggendaria, nella quale il numero 1 bianconero ha vinto tutto. Manca, per l'appunto, solo la Champions...