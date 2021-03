19 stagioni alla Juve e ancora un'altra nel mirino. Buffon prova a recuperare, vuole una maglia da titolare domenica pomeriggio contro il Benevento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere dovrebbe tornare nella lista dei convocati di Andrea Pirlo: ma prima deve superare il problema di lombalgia che l'aveva costretto a rinunciare alla trasferta di Cagliari.



L'ALLENAMENTO - Buffon ha fatto parte del gruppo ristretto che ieri si è presentato alla Continassa: terapie, lavoro personalizzato. I segnali erano positivi e il numero 77 potrà ritrovare un posto tra i pali dopo l'ultima gara disputata. E' passato un po': era il 22 febbraio nel 3-0 contro il Crotone, sempre all'Allianz Stadium. Sesta presenza in campionato, numero 11 in stagione e 927 in carriera. 43 anni il 28 gennaio.



FUTURO - Dunque, staremo a vedere. Anche quale sarà il suo futuro. Buffon affronterà l'argomento con l'agente storico, Silvano Martina. Il presente è chiudere in bellezza con i bianconeri, il futuro sarebbe ancora un altro anno in campo. Poi? Battere tutti i record possibili e tornare a crederci, come ogni anno, ancora. Tutto in ballo: Gigi pronto a ballare.