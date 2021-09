Intervistato da BeIn Sport in Francia, il portiere del Parma, ex-bandiera della Juventus ed ex anche del PSG, Gigi, ha parlato della difficile convivenza a Parigi tra Keylor Navas e Donnarumma: "Se una squadra come il PSG ha due portieri molto forti, che senso ha parlare di un titolare o di un secondo? Si può dire, a seconda dello stato di forma, faccio giocare uno o l'altro. Quando hai due portieri forti è un peccato dover sceglierne uno, è giusto che abbiano le stesse possibilità tutti e due".