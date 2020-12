1









Il Giornale in edicola, ha parlato di Buffon come 'vice Pirlo dentro e fuori dal campo'. Scrive il quotidiano: "Non un caso e non per la prima volta in stagione, se è vero che in Emilia ha collezionato il quinto gettone dal primo minuto, il quarto in campionato. In Champions, tanto per gradire, Pirlo gli aveva riservato il palcoscenico del Camp Nou venendo ripagato anche in quel caso da una serie di interventi decisivi. Insomma: se qualcuno pensava che Buffon fosse ormai buono ‘soltanto’ come figura di riferimento all’interno dello spogliatoio, è bene che prenda atto di avere preso un granchio".