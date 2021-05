E' il giorno della nostalgia: Gigi Buffon ha annunciato l'addio alla Juventus, per la seconda volta. Uefa.com ha raccontato un retroscena sulla carriera del portierone bianconero: "Buffon ha vinto la sua fobia per le vespe. "Poco prima di una partita il suo preparatore dei portieri mi disse che Buffon non poteva giocare perché c'erano troppe vespe vicino la porta", ricorda Fabio Capello. "Io dissi 'OK, no problem', e mandai a scaldare il secondo portiere. Dieci secondi dopo Buffon mi disse 'Gioco io mister, me la sento', e da quel giorno non ebbe più paura perché voleva davvero giocare".