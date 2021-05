Gigi, nella lunga intervista a JTV, ha raccontato un retroscena sul suo anno a Parigi. "Non ho mai guardato la Juve a Parigi - le sue parole -. Era troppo fresco il distacco e ci vuole del tempo. Anche la Nazionale non l’ho quasi mai guardata. Credo che certi passaggi debbano avvenire e fanno tornare ad un equilibrio solo col tempo. Parigi è stata un’esperienza bellissima che rifarei, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, mi ha dato sicurezza come persona. Mi sentivo un cittadino del mondo. Dal punto di vista sportivo ho giocato in una squadra stratosferica tecnicamente. Mostruosi. Neymar, Mbappé, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti. Vedi certe cose…”.