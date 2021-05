Se l'è presa, quella fascia. Gigi Buffon, portato in trionfo dai compagni, si è preso la fascia da capitano e alzerà il trofeo al cielo. Il portiere bianconero è stato portato in trionfo dai compagni al fischio finale dopo aver 'realizzato' la vittoria. Per Gigi, che ha abbracciato tutti, è stata l'ultima partita alla Juventus e soprattutto è stata la sesta vittoria in Coppa Italia: nessuno come lui!