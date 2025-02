Buffon e il presunto litigio di Cardiff: 'C'è sempre un motivo se escono voci'

AFP/Getty Images

Gigitorna a parlare del famoso intervallo di Cardiff, durante la finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid."Da dove è venuta fuori quella voce? Devo dire la verità, questa cosa qua me la sono chiesta anche io. Di solito c’è sempre un motivo. Noi pareggiamo con la Svezia agli Europei del 2004 e siam quasi fuori: appena entriamo negli spogliatoi esce la notizia che io e Vieri ci siamo menati. In quel momento io e Bobo iniziamo a ridere e capiamo che ci tocca fare la parte degli scemi. Lui poi in conferenza stampa fa un disastro (ride, ndr)".

"In quel momento lì (dopo Cardiff, ndr), in effetti, non ci sarebbe stato un motivo se non quello di dare al pubblico juventino una motivazione con chi incazzarsi. Il secondo tempo della partita era stato talmente squilibrato che sarebbe rimasta solo la desolazione della sconfitta, se invece sai che ci sono dei retroscena, questi ti danno possibilità di incazzarti e di tirare fuori un po’ di rabbia, che non è solo desolazione e sconforto ma è una reazione. Mi piace pensare quello".