Il migliore della storia è Gianluigi Buffon. Arrivano conferme ovunque e viaggiano su un arco temporale di 27 anni, cioè quando il super portiere ha iniziato la sua scalata verso una storia incredibile. Ha esordito in Serie A nel 1995 e gioca ancora nel 2021. Come racconta Gazzetta, "nessun calciatore italiano era mai rimasto ad alto livello – sempre in Serie A, tranne un anno in B e uno in Ligue1 – per 27 anni solari. Albertosi si è fermato a 26, Maldini, Totti, Vierchowod e Ballotta sono a 25". Da quel Parma-Juve, dalla parata su Weah, non è cambiato solo lui: gli è cambiato il mondo attorno.



IL MIGLIORE DI SEMPRE - Per gli intervistati dal quotidiano, Gigi è il miglior portiere di tutti i tempi. Certo, France Football ha inserito Yashin nella formazione della storia del calcio; anche perché, Lev, il Pallone d'Oro l'ha vinto. Per questo, la Gazzetta ha chiesto a 18 portieri di 18 nazionalità il numero uno della storia: da Zoff a Neuer, da Julio Cesare a Preud'homme. Per i colleghi, del presente e passato, ha vinto Buffon. "Yashin per noi russi è una leggenda, ma Gigi ha più classe", le parole di Malafeev. Ultimo timbro su una grossa certezza: nessuno come lui.