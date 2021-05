Gigi Buffon non ha nessuna intenzione di smettere di giocare. Il portiere 43enne che a fine stagione lascerà la Juventus ha detto pubblicamente che non è da escludere un eventuale suo ritiro dal calcio giocato in mancanza di offerte stimolanti, ma al momento la sensazione è che Gigi abbia voglia di continuare a stupire e smentire chi invece vorrebbe vedergli appendere i guanti al chiodo.



IPOTESI PARMA - Continuare a giocare sì, ma dove? Le chiamate del Parma sono continue, quasi quotidiane. Tornare nella squadra con la quale ha debuttato in Serie A e dalla quale lo prese la Juventus nel 2001? Una suggestione romantica quanto remota, perché il portiere non è entusiasmato da un ritorno in gialloblù a maggior ragione per il fatto che sono retrocessi in Serie B.



ALL'ESTERO - Intanto le offerte continuano ad arrivare da settimane, in particolare dall'estero. Buffon insieme al suo agente Silvano Martina valutano e riflettono, e come racconta Calciomercato.com fuori dall'Italia potrebbe trovare davvero quella pista stimolante che lo spingerebbe ad andare avanti. Chiudere la carriera in un campionato straniero, è questa l'ipotesi più probabile per il futuro di Gigi, he due anni fa al Psg si è trovato molto bene raccontando di aver fatto un'esperienza importante a livello professionale ma soprattutto umano. Alle porte potrebbe esserci un'altra sfida straniera, magari in Sudamerica dove ha già rifiutato il Flamengo o in Europa, dove Olympiacos e Benfica si sono fatte avanti.