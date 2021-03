Nella bellissima intervista a Cronache di Spogliatoio, Claudioha parlato dell'aria pesante negli anni dei settimi posti. "​Ci sono stati anni in cui potevo andare via, soprattutto i due anni del 7° posto, la Juve era in difficoltà e le squadre straniere mi cercavano.E anche io. A un certo punto non nascondo che il mio pensiero era vincere, solo quello, per fortuna l'anno dopo abbiamo iniziato a farlo. Sono arrivate altre proposte, ma stavo realizzando il mio grande sogno e ne sono orgoglioso. Quando guardo la Juve non posso che sorridere. Anche quando perde, guardo quella maglia, penso a ciò che è stato, so cosa vuol dire e sorrido per quello che mi ha regalato", le parole del Principino.