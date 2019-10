Quattro contratti in scadenza, quattro rinnovi da mettere nero su bianco nei prossimi mesi. La Juve non lavora solo al mercato ma in entrata ma punta anche a confermare i propri campioni. Oltre a Blaise Matuidi e Juan Cuadrado a giugno vanno in scadenza anche due senatori dello spogliatoio: Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Per loro, scrive Tuttosport, si potrebbe prospettare anche un rinnovo in stile Barzagli: un anno in più e poi entrare dalla porta principale a far parte dello staff tecnico