Tutto fatto per i rinnovi di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, manca solo l'annuncio. Accordi raggiunti, sia il portiere che il capitano bianconero prolungheranno il contratto di un anno, fino 30 giugno 2021. Non è da escludere, come riporta Calciomercato.com, che l'ufficialità possa arrivare prima del 13 giugno, data in cui ricomincerà il calcio italiano con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Innovazione ma anche continuità in casa bianconera, rappresentata da due simboli della squadra che dopo otto anni di successi hanno ancora fame di vittoria. Due rinnovi che rappresentano sempre più una certezza dopo mesi di dubbi legati all'emergenza coronavirus.



BUFFON - Altra stagione da vice Szczesny per Gigi, che firmerà alle stesse condizioni del contratto attuale: ingaggio da 1,5 milioni netti più bonus. Poi si vedrà, ma per ora Buffon non ha nessuna intenzione di smettere. Il portiere vuole continuare a inseguire quella Champions League che ancora gli manca in una bacheca strapiena, e nuovi record. A proposito: alla prima presenza che farà in campionato, sarà, il giocatore con più partite in Serie A; primato che al momento divide con paolo Maldini.



CHIELLINI - Anche per il capitano le cifre rimangono invariate, per un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti più bonus. Chiellini non vede l'ora di scendere in campo dopo essersi messo ormai l'infortuno alle spalle, si alternerà con De Ligt e Bonucci nel tour de force al quale sarà chiamta la Juve. Oggi i bianconeri, domani la Nazionale: nel mirino c'è Euro 2021.