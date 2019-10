Un anno. Un anno ancora. La Juve sta pensando di rinnovare i contratti di Buffon e Chiellini, simboli della rinascita bianconera e di un consolidamento ai vertici che ogni stagione regala un'emozione nuova, diversa, meravigliosamente genuina. Gigi è rientrato dopo un anno a Parigi: troppo forte, il richiamo di casa, la possibilità di riabbracciare la sua famiglia, di vita e calcistica; Giorgio è sempre rimasto fedele alla Signora, è diventato il capitano e leader indiscusso, lo è anche in questi mesi difficili in cui sta combattendo contro la sfortunatissima rottura del crociato. Entrambi hanno un contratto fino al 2020. Entrambi non hanno intenzione di fermarsi qui.



LA SCELTA - Ne ha scritto oggi Tuttosport, e le voci si sono rincorse perché iniziano a dare una prima quadra a un discorso che si preannunciava ingarbugliato e certamente delicato. La possibilità è che la Juve possa fare con loro una chiacchierata stile Barzagli: altro giro di giostra, poi un ruolo dirigenziale (o tecnico) pronto ad attenderli. Agnelli, che con Gigi ha un rapporto di amicizia di lunga data, e che ha scelto Chiellini come guida di queste grandi stagioni, non vorrebbe privarsi di elementi influenti e di gran carisma. La Juve ha un patrimonio, in questi due senatori. Non va sprecato.