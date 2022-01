15









Oggi è il giorno di Dusan Vlahovic in bianconero, ma c'è chi sposta un riflettore anche verso Paulo Dybala. Si tratta di Gianluigi Buffon, storica bandiera della Juve, che l'argentino conosce bene. Alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul nuovo tandem offensivo in mano ad Allegri... e ha dato un consiglio alla Joya.



VLAHOVIC - "È l'acquisto più bello, grande, sorprendente: con Haaland e Mbappé, è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza scenica dei grandi 9. E poi è un'evoluzione: ai miei tempi non esistevano giocatori di 1.90 con quel dinamismo".



ALLEGRI - "Nell'ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne e ha capito che bisogna stare sul pezzo. Se difende troppo? Nel calcio ci sono i luoghi comuni: una squadra che equilibrata è chiamata difensiva. Invece Max ha fatto bene a cercare compattezza". DYBALA - "Se Paulo decidesse di rimanere farebbe una gran cosa. Io lo farei anche rinunciando a qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato. Se fossi la Juve... mi stuzzicherebbe la suggestione Dybala-Vlahovic".



AGNELLI - Su un accordo tra Buffon e il presidente in merito a un ipotetico incarico dirigenziale in futuro, ecco la risposta: "Nessuno. Se non il fatto che sono il padrino di sua figlia".