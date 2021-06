Gigi Buffon si veste ancora di gialloblù. Emozione a mille per il suo ritorno a Parma, il portiere ha parlato così a Sky Sport spiegando il perché tra tante offerte ha scelto il suo vecchio club: "Nessun altra squadra poteva darmi quello che mi dà il Parma. Qui è come sentirsi a casa e oggi sono ancora più convinto della decisione che ho preso. Trovare un coinvolgimento emotivo è l'unico modo per andare avanti a quest'età".