L'ex portiere dellaora in forza alGianluigiha rinnovato oggi il suo contratto fino al 2024 con gli emiliani. In seguito all'annuncio del suo rinnovo l'ex numero uno azzurro ha voluto dedicare un post sui suoi profili social dedicato al suo Parma. QuesteOggi per me e per tutta la mia famiglia è una bella giornata: ho rinnovato fino al 2024 il mio contratto che mi lega al Parma. Pochi mesi fa sono tornato qui per il profondo legame che ho sempre avuto con la città e con la gente. Ora questo legame è ancora più saldo.Ho creduto fin dal subito al progetto del presidente e di questa nuova società, per questo sono stato convinto di poter dare il mio contributo e voglio continuare a darlo anche per i prossimi anni.Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme!".