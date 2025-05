Buffon: 'Spero che Donnarumma vinca la Champions, lo meritano lui e i tifosi del PSG'

Getty Images

Le parole di Buffon sulla finale di Champions

ha rilasciato un'intervista ad AS in vista della finale diche si giocherà questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra PSG e Inter. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale ha infatti parlato proprio della supersfida che si giocherà in terra bavarese, esprimendo la sua preferenza su chi si augura possa alzare la coppa.- "Spero che Donnarumma vinca la Champions, lo meritano lui e i tifosi del PSG. Ha avuto una stagione eccezionale. E' di gran lunga il miglior portiere del mondo: se il PSG è arrivato in finale, gran parte del merito va a lui".

- "Gigio merita di realizzare questo sogno, ma attenzione: l'Inter ha almeno il 50% di possibilità di portare a casa la coppa. E hanno un altro portiere, Sommer, che ha disputato una stagione eccezionale ed è stato un giocatore chiave nella corsa europea".