Gianluigi Buffon, ai microfoni di RMC Sport, prende le difese di Rabiot. Il centrocampista francese non sta attraversando un momento felice, né è sembrato esaltante l'inizio alla Juventus: Sarri gli preferisce costantemente Matuidi, e per lui non sembrano esserci spiragli di titolarità. Sono lontane, le promesse di luglio. Così come quell'investitura di Gigi che aveva fatto sognare i tifosi bianconeri: "Rabiot è incredibile. E' un eccellente compagno di squadra. Non so quali siano le tempeste mediatiche di cui era oggetto. Quello che ho conosciuto è un fuoriclasse, un mix fantastico. Ha la forza fisica di Pogba, la personalità di Vidal e il dinamismo e la capacità di protezione di Marchisio".



LA DIFESA DI GIGI - E ora? Il portiere non ha cambiato idea. Buffon, a RMC, è stato chiaro: crede ancora nelle capacità di Adrien. "Va detto che per dieci mesi non ha giocato - le parole dell'estremo difensore - ha faticato il doppio. Devi tornare in campo, orientarti, difficile soprattutto per un giocatore con un fisico imponente. Cambia anche la sfera personale: ora è alla Juve, un club con diversi metodi di lavoro e poi è un nuovo campionato". Per Buffon, "Adrien porta alla Juve qualità tecniche e fisiche eccezionali. E' normale, ci vuole adattmento per tutti. Non è il primo, non sarà l'ultimo".