Gigi Buffon, al Festival dello Sport, ha parlato di Antonio Conte. "Gli voglio un bene dell'anima, è stato mio compagno di squadra, mio capitano e poi mio allenatore. Lo conosco come persona e professionista, ha alto grado di professionalità e correttezza verso il gruppo. Non dorme la notte se la sua squadra non capisce cosa chiede.Le scelte si possono discutere, ma quel che ha dato e ricevuto dalla Juve è qualcosa di importante. Lui è sicuramente l'allenatore più duro, Sarri il più pignolo".