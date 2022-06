Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gigi Buffon ha detto la sua sul possibile approdo di Angel Di Maria alla Juve, parlando dell'esterno argentino dal suo punto di vista di portiere. Ecco il suo commento: "Per un portiere che se lo vede arrivare davanti non resta che una soluzione: farsi il segno della croce. Sottovalutato? Direi proprio di sì. Di Maria è stato un giocatore costretto a rimanere all'ombra di altri, sicuramente più acclamati a livello mediatico, pur avendo le loro stesse caratteristiche e le loro stesse qualità. Quando ero al Psg c'era Neymar, c'era il giovane Mbappè, c'era Verratti, ma Angel non era inferiore a nessuno di loro".