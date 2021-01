1









Il Tribunale federale nazionale della Figc ha deferito Gigi Buffon “per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19 dicembre 2020, all’80' di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova, pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema”. E' questa la decisione del procuratore federale, dopo aver letto gli atti del procedimento disciplinare aperto in seguito a quanto riportato dai media sulla possibile bestemmia del portiere della Juventus.



IL PRECEDENTE - Buffon era entrato nel mirino della critica dopo la gara del mese scorso contro il Parma per la presunta bestemmia. Già nel 2011 era stata aperta un'indagine dalla Federcalcio dopo una gara contro l'Udinese nella quale il portiere avrebbe bestemmiato. "Ho detto zio" si è giustificato il giocatore che in quel caso non ha avuto nessuna sanzione. IL PREECEDENTE DI DEL PIERO - Nel 1996 un altro juventino, Alex Del Piero, fu protagonista di una situazione simile. La Juve giocava al Bernabeu contro il Real Madrid, l'attaccante bianconero era stato appena ammonito e dal labiale si potevano leggere le bestemmie di Del Piero che non ha ricevuto sanzioni. Non la prese benissimo padre Bernardini, fondatore della Nazionale Italiana Frati Cappuccini: "E' uno scandalo, doveva essere espulso. Prima si fa il segno della croce e poi si lascia andare così?!".