Deferito, Gigi Buffon. E non squalificato. Il portiere bianconero è stato 'punito' per aver bestemmiato durante Parma-Juventus, disputata lo scorso 19 dicembre. Non vi sono dubbi sull'atto in sé - il video è abbastanza esplicito - ma per gli anti Juve è stata una sanzione per nulla in linea con le ultime emesse in casi simili. Anzi. "Perché Cristante è stato squalificato e Buffon viene solo deferito?", si chiede un tifoso su Twitter. "Ma solo io sono stupito del fatto che i media stiano dando risalto alla squalifica di Buffon per bestemmie?", la domanda invece rivolta da un altro utente. Alla base, c'è la solita lotta tra juventini e non. Con il carico da novanta aggiunto da Paolo Ziliani e Raffaele Auriemma: trovate tutto qui in basso, nella gallery dedicata.