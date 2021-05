di Cristiano Corbo

Chi è stato l'MVP della stagione? Chi ha fatto così bene da entrare nella top11 delle pagelle de IlBianconero? Oh, probabilmente qui nessuno ha così tanti dubbi: è stato Federico Chiesa l'uomo in più della Juventus. Dal gol-consacrazione con il Milan all'ultimo squillo in Coppa Italia: semplicemente irresistibile, in tutte le fasi e in tutte le forme.



Podio completato da De Ligt e Buffon, a pari merito. Tra i nuovi, oltre al ventidue, McKennie e Kulusevski superano una prova non scontata...



Leggi nella gallery dedicata la TOP 11 della stagione determinata dalla nostra media voto.