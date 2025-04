Buffon a DAZN: 'Ora alla Juventus c'è qualcosa in più, vanno tutti nella stessa direzione. Tanti capitani? Devi conoscere la storia...'

Getty Images for FIGC

Le parole di Buffon sulla Juventus

Le parole disullanegli studi di DAZN dopo il pareggio contro la- "Mi sembra che i ragazzi abbiano qualcosa di più da dirsi, da condividere, che abbiano un legame che li porta tutti nella stessa direzione. Prima li vedevo più in difficoltà sul campo, come se ognuno avesse una propria interpretazione".- "Sicuramente è una cosa inusuale. La prima cosa che bisogna fare è conoscere la storia del posto dove si va, alla Juve entri nello spogliatoio e ci sono le foto dei capitani, in 100 anni di storia. Questa cosa ti deve far pensare che un capitano va trovato. Perché un capitano è quello che, nei momenti delicati o quando c’è da portare il messaggio dell’allenatore, non deve essere depotenziato. Anzi, deve essere supportato e si deve sentire il punto nevralgico della squadra".

- "Credo che questo step alla Juventus gli farà bene, per il suo futuro ho fiducia".in aggiornamento