Gigi, ex portiere e capitano della Juventus, ora team manager della Nazionale, ha parlato del momento bianconero: “Alla Juve c'è la riconoscibilità di un modo di fare, sei un calciatore con un certo modo di fare, una determinata mentalità particolare, voglia di vincere. Senti la presenza della proprietà, anche quando non c'è fisicamente, quindi è già incarnato un certo modo di pensare. La pressione positiva è l'entusiasmo della gente, in ogni angolo d'Italia trovi almeno una ventina di tifosi bianconeri. Inevitabilmente il dialogo verte sempre sulle sorti della squadra".- "Ha ragione - dice a RBN - a dire che alla Juve bisogna vincere, ma per ottenere nuovi successi serve tempo. Quando approdi in bianconero percepisci certe cose. Juve? Ho fatto cose molto belle, con tanti traguardi raggiunti e per me è normale centrare gli obiettivi. Poi penso anche a ciò che non sono riuscito a vincere e in me permane un certo grado di insoddisfazione".